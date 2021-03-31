Macron ile Barzani Paris’te görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’e resmi ziyarette bulunan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin IKBY’den yapılan açıklamada ikilinin Irak ve sınır bölgesindeki son gelişmeleri ele aldıkları ve “Irak’ın ve Kürdistan Bölgesi’nin Fransa ile bağlarını güçlendirme konusunda görüş birliğine vardıkları” kaydedildi.

Görüşmede Macron’un ülkesinin “IŞİD karşıtı koalisyon kapsamında” Irak ve IKBY’ye desteğini dile getirdiği ve Papa Francis’in Irak ve IKBY ziyaretinin “önemini” ifade ettiği, Barzani’nin de Papa’nın ziyaretinin "ülkedeki tüm topluluklar için olumlu bir etki yarattığını" söylediği belirtildi.

Açıklamaya göre Barzani IKBY’nin “Fransa ve uluslararası toplumla Irak’taki anlaşmazlıkların çözülmesi ve bölgesel istikrar için çalışmaya hazır olduğunu” söyledi.

Görüşmeye ilişkin Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.