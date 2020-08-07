Macron: Fransa, Lübnan'da üzerine düşeni yapmazsa bu boşluğu Türkiye doldurur

En az 145 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin de yaralandığı patlamanın ardından Beyrut'u ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Lübnan'da üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

Macron, aksi takdirde bu "boşluğun" Türkiye, İran ve Suudi Arabistan tarafından doldurulacağını öne sürdü.

Euronews'te yer alana habere göre, BFMTV'ye konuşan Macron, "Eğer çok taraflılığa ve Lübnan halkının çıkarlarına inanan bir güç olarak Fransa üzerine düşeni yapmazsa, diğer güçler yapar. Bu Türkiye olabilir, İran ya da Suudi Arabistan olabilir. Bu ülkelerden bazıları bu durumu Lübnan halkının aleyhine kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarları için yapacaktır" dedi.

Ülkesinin Lübnan'ın iç işlerine karıştığına yönelik eleştiri ve iddiaları da reddeden Macron, "Kardeşlik ve yardım söz konusu" diye konuştu.

Gelecek 3 haftanın bu ülkenin geleceği açısından belirleyici olacağını kaydederek Lübnan halkının öfkeli olduğunu söyleyen Macron, "Lübnan'da Cumhurbaşkanının değişmesinden mi yanasınız?" sorusuna ise, "Özgür, egemen ve gururlu bir Lübnan'a saygı duyuyorum. Bu öfke gençlerdeki enerjiyi ve halktaki gücü gösteriyor. Son aylarda çok şey kötüye gitti" yanıtını verdi.

Fransa'nın Beyrut Büyükelçiliği resmi konutunda bir basın toplantısı düzenleyen Macron, "Fransa, ilerleyen günlerde Lübnan'a destek için ABD, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği ile uluslararası bir konferans düzenleyecek" açıklamasında bulundu.

Macron, "yolsuzluklara karşı önlem almayan ve reform yapmayan" liderlerin eline boş çek (sıcak para) verilmeyeceğini de dile getirdi.

Macron dün yaptığı açıklamada, Lübnan'a aktarılacak yardımların Birleşmiş Milletler gözetiminde, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılacağını belirtmiş, "Beyrut Limanı'ndaki patlama için şeffaf bir soruşturma yürütülmesi" ve "yolsuzlukla mücadele edilmesi" çağrısında bulunmuştu.