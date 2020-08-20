Macron: Erdoğan, Avrupa'yı istikrarsızlaştırıyor

Paris Match dergisine demeç veren Macron, "Erdoğan, milliyetçilik ve İslamizmin karışımına dayanan genişlemeci bir politika izliyor. Bu politika, Avrupa'nın değerleriyle örtüşmüyor ve istikrarsızlık faktörü durumunda" iddiasında bulundu.

Avrupa'nın mevcut durum dahilinde yaşananları gerçekçi şekilde değerlendirmesi ve kendi çıkarlarına uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten Macron, "Gerilimin tırmandırılmasından yana değilim ancak simetrik eylemler gerekli için güçsüz diplomasiden kaçınılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Macron, Avrupa'nın dayanışmasının gerçekçiliğini göstererek halihazırda bir mesaj verdiklerini ekledi.

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa lideri Macron görüşecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Akdeniz'de bir adada bulunan ortaçağdan kalma bir kalede bir araya gelerek Avrupa'nın gündemindeki önemli konuları ele alacak.

Fransız liderlerinin genellikle yaz aylarını geçirdiği Fort de Bregancon'da gerçekleşecek zirvenin AB'nin gelecek haftalarda atacağı adımlarda belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre masada Lübnan'daki durum, Lübnan'daki hükûmet karşıtı protestolar, Covid-19 salgını, Mali'deki darbe ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimi olacak.

Reuters'ın aktardığına göre Merkel, 15 yıllık Almanya liderliğine veda etmeye hazırlanırken AB'nin bazı konulardaki duruşunu resmileştirmek istiyor. Alman kaynaklara göre ikili zirvede Çin'in Brüksel ile ilişkileri, Brexit'ten sonra AB'nin coğrafi sınırları ve Avrupa'nın savunmasının güçlendirilmesi de konuşulacak.