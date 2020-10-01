Macron: Elimizde cihatçıların Karabağ'a gittiğine dair istihbarat var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bir grup Suriyeli militanın görevlendirildiğini duyurdu.

Macron, "Bugün, cihatçı gruplardan militanların Karabağ'daki muharebe alanına katılmak için Suriye'deki muharebe alanını terk ettiklerini gösteren kesin bir bilgiye sahibiz" dedi ve konuyu AB Zirvesi'nde konuşacaklarını söyledi.

Rusya da daha önce yasadışı silahlı militanların yerel çatışmalara katılmak için Libya ve Suriye'den Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesine nakledildiğine dair iddialar konusunda endişelerini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmeden sonra gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Toplantıda Karabağ’a Suriye ve Libya’dan militanların gönderilmesinin büyük tehlike arz ettiği dile getirildi” ifadelerini kullandı.