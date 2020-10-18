Macron: Dağlık Karabağ'da ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan insani ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan insani ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron son gün ve saatlerde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları ile koordineli olarak yapılan Fransız arabuluculuğunun ardından bu akşam Ermenistan ve Azerbaycan'ın birlikte ilan ettikleri insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyor. Bu ateşkes koşulsuz olmalı ve her iki tarafça titizlikle gözetilmeli” denildi.