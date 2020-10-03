Macron, Aliyev'le telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirerek, "ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması" çağrısında bulundu.

Aliyev de "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan yerleşim birimlerine ağır top atışları sonucunda 19 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin yıkıldığını" bildirdi.

Aliyev ayrıca "müzakere sürecinin bozulması ve çatışmaların başlamasının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu" da belirtti.