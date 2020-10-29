Macron, 7 bin askerin seferber edildiğini duyurdu

Perşembe sabahı gerçekleşen Nice'teki Notre-Dame bazilikasında bıçaklı saldırının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bir kez daha saldırı oldu, bir kez daha hayatını kaybeden Fransızlar oldu, bir kez daha saldırı altında olan Fransa" dedi.

Nice'de konuşan Emmanuel Macron “Ordumuzun daha seferber olmasına karar verdim. Toprağımızda 3 bin ila 7 bin asker seferber edilecek. Azizler Günü'nün sorunsuz geçmesi için kendimizi tüm ibadet yerlerini, özellikle de kiliseleri koruyacak bir sistem kuracağız." dedi.

Sabah gerçkeleşen saldırıra üç kişi ölmüş ve birkaç kişiyse yaralanmıştı. İki kişinin kafasını kesen saldırgan, polis tarafından tutuklandı.

Macron, "Bir sağlamlık mesajı ama aynı zamanda birlik mesajı iletmeye geldim. Fransa'da sadece bir topluluk var, o ulusal topluluktur. Bütün yurttaşlarımıza birleşmemiz ve bölünme ruhuna teslim olmamamız gerektiğini söylemek istiyorum” dedi.