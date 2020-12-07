Maçoğlu'ndan dağ keçilerinin korunmasıyla ilgili açıklama

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Amerikalı patron Bradley Garrett Van Hoose için Dersim’de yaban keçisi vurabilmesi için geçici avcılık belgesi düzenlenmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Maçoğlu şöyle konuştu:

"2 Aralık'tan beri özel bir izinle Amerikalı bir kişinin başvurusu üzerine Antalya’da özel bir acente şirketi üzerinden Salördek Köyü’nde bir tane yaban yaşamını sonlandırmak adına çıkarılan özel bir izin var. Dünden beridir tüm kamuoyu bunu takip etmekte. Bizler binlerce kez söylediğimiz gibi yaban yaşamını kendi doğal yaşam alanımız olarak görmekteyiz. Dersim halkı özellikle Xızır’ın davarı dediği canlının yaşamını kutsayan bir halk. Bu anlamıyla toplumda büyük bir tepki söz konusu. Üç gündür bu konuyu takip ediyoruz. Elimize geçen somut verilerden sonra bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

'Paralı bir insana ihale çıkarılıyor'

Bu avcılığın iptal edildiğine dair söylemler söz konusu. 2020 Temmuz ayında da 17 tane yaban keçisiyle ilgili böyle bir ihale çıkarılmıştı. İhale sonrasında kamuoyunda oluşan tepki üzerine bu ihale iptal olmuştu. Biz tabii ki iptal olmasına seviniyoruz. Bu ihaleler iptal edildiği vakit halkımız ve bizler belediye başkanları olarak seviniyoruz. Dün Doğa Koruma ve Millî Parklar Tunceli Şubesi Salördek bölgesinde bir avlanma ihalesi yoktur. Doğru bir avlanma ihalesi yok. Ama özel çıkarılmış bir izin var. Bu çıkarılan özel izinde bir yaban keçisi elli mermiyle öldürme kararı var. Bu karar zalimane bir karar. Elli mermiyle buradaki yaşamı yok eden ve bunun üzerinden keyif alan bir paralı insana ihale çıkarılıyor. Bu anlamıyla biz hepimiz bu bölgede yaban yaşamına saygı gösterilmesini istiyoruz. Doğayı ve canlıları yok eden bu anlayış hepimizi derinden yaralıyor. Onun için 7-13 tarihleri arasında buralarda olacağız. Bizim talebimiz mülki idarelerce bu özel izinlerin iptal edilmesi ve iptal edildikten sonra kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz."