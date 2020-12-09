Maçoğlu: Parçası olduğumuz doğaya zarar vermek, bizim karşısında duracağımız şeylerdir

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Dersim'de ABD'li bir zenginin para karşılığında avlanmak için izin almasına ilişkin yaptığı açıklamada "Özel avcılık iznine gösterdiğimiz tepki sonucunda resmi makamlarca açıklama yapıldı ancak haberimiz olmadan verilen izinler, kaçak faaliyetler olduğunu da biliyoruz" dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Maçoğlu şu sözleri kullandı:

Dersim doğası, bitki çeşitliliğiyle, yaban hayatıyla bir bütün, bizler bu bütünlüğün küçük bir parçasıyız. Parçası olduğumuz doğaya zarar vermek, bir cana kıymak bizim karşısında duracağımız şeylerdir.

Hem ilimizde hem başka illerde sık sık gündeme gelen avcılık faaliyetlerini duydukça ses çıkarmak ve kamuoyu oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Kaçak yollarla ya da değil bizim bir canı öldürmeyi ‘spor’ olarak anlamamız mümkün değil.

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı bir iş insanına verilen özel avcılık iznine gösterdiğimiz tepki sonucunda resmi makamlarca açıklama yapıldı ancak haberimiz olmadan verilen izinler, kaçak faaliyetler olduğunu da biliyoruz.

Yine geçen günlerde ilimizde avcılık faaliyeti yapıldığı duyumunu aldık. Bu anlamda Tunceli Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün üzerine düşen görevi yapması ve bu kaçak avcılık faaliyetlerini takip etmesi gerekmektedir.

Bu anlamda bizler, üzerimize düşeni yapıp tüm bu süreçlerin takipçisi olmakla beraber kamuoyunu da bu konuda bilgilendireceğiz.

Hem halkımızın hem ilgili kurumların duyarlılığını en iyi şekilde ifade edeceğini umuyoruz.