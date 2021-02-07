Maçoğlu, Fatih Portakal'a konuk oluyor

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün saat 13.00'de Fatih Portakal'ın programına konuk olacak.

Haber Merkezi

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün saat 13.00'de Fatih Portakal'ın programına konuk olacak.

Programda, Dersim Belediyesi'nde asılan gelir-gider tablosu, kooperatifçilik gibi konular ele alınacak

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