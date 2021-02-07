Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün saat 13.00'de Fatih Portakal'ın programına konuk olacak.
Programda, Dersim Belediyesi'nde asılan gelir-gider tablosu, kooperatifçilik gibi konular ele alınacak
Haber Merkezi
Maçoğlu, Fatih Portakal'a konuk oluyor
Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün saat 13.00'de Fatih Portakal'ın programına konuk olacak.
Haber Merkezi
Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün saat 13.00'de Fatih Portakal'ın programına konuk olacak.
Programda, Dersim Belediyesi'nde asılan gelir-gider tablosu, kooperatifçilik gibi konular ele alınacak