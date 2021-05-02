Maçoğlu: Bir defa 500 lira, 700 lira vermekle olmaz bu işler

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu belediye olarak pandemi döneminde gıda, eğitim vb. yardımlar yaptıklarını ifade etti ve ekledi: "Fakat nereye kadar? Yani insanlara 3 kere yardım yaptın bütün yaşamını onunla mı sürdürecek? Burada sosyal devlet anlayışıyla hareket edilmelidir."

Canlı yayında Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlayan Maçoğlu, kentte pandemi döneminde belediye olarak yaptıkları yardım ve destekleri anlatırken, tek seferlik yardımların sorunu çözmeyeceğini de vurguladı. Maçoğlu "Öyle bir defa 500 lira, 700 lira vermekle olmaz bu işler. Biz de yapsak olmaz başkası da yapsa olmaz" dedi.

Maçoğlu'nun açıklamalarından bir bölüm şöyle:

"- Pandemi ilk çıktığında hepimiz bir şekilde bir çalışma yürüttük. Sokakları dezenfekte ediyoruz. Yoksul insanlara yemek ve ekonomik destekler dağıttık ve hâlâ daha devam ediyoruz. 3 ay boyunca belediye esnafından kira almadık. Uzun süre kiralarını ödeyemeyenleri erteledik. Bir insanda para yoksa ne yapacaksın? Bütün alanlara ilaçlama yaptık.

- Bin 500 aileye gıda yardımı yaptık, 230 yakın yaşlı yemek yapamaz ailelere yemek yaptık. Çocuklu ailelere bebek bezi, giyim, eğitim yardımı yaptık. İnternet ve tablet yardımı yaptık. Fakat nereye kadar yani insanlara 3 kere yardım yaptın bütün yaşamını onunla mı sürdürecek? Burada sosyal devlet anlayışıyla hareket edilmelidir.

- Bugün yıllarca devlete çalışan insanların 1 yıl ya da 2 yıl pandemiden kaynaklı yok sayıldığı bir dönemdeyiz biz. Yardım yapmakla olmaz. Bu insanlar askerliğini yaptılar mı? Yaptılar. Okudular, çalıştılar ülkelerinin üretimine katkı sundular. Esnaf kapatıldı ne oldu? Öyle bir defa 500 lira, 700 lira vermekle olmaz bu işler. Biz de yapsak olmaz başkası da yapsa olmaz."