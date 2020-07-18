Maçka Parkı'ndaki saldırıya 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'daki Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında bir psikiyatri asistanına kırık cam şişesiyle saldırarak ağır yaralayan Emrah Danışman hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Emrah Danışman hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

11 Haziran 2020'de bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, şüpheli Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartışmıştı.

Tartışma sırasında şüpheli Emrah Danışman, elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmezler'in boğazını kesmişti. Şüpheli kaçarken, boğazı kesilen Süleyman Dönmezler meslektaşlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. 32 yaşındaki şüpheli Emrah Danışman Eyüpsultan'da polis tarafından yakalanmış, 12 Haziran'da da tutuklanmıştı.

Ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Şüpheli Emrah Danışman hakkındaki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Danışman'ın elindeki bira şişesiyle Süleyman Dönmezler'i öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyereak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İddianame kabul edilirse Danışman, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.