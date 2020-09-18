Maça sosyal mesafeli çıktılar, 37-0 kaybettiler

Covid-19 salgını Almanya amatör liginde ilginç bir maç sonucu ortaya çıkardı.

SG Ripdorf / Molzen ile SV Holdenstedt'i karşı karşıya getiren maçtan bir hafta önce Holdenstedt takımının maç yaptığı Eddelstorf'ta bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Holdenstedt'e yapılan testlerin negatif çıkmasına rağmen SG Ripdorf cephesi maçın oynanmasının güvenli olmadığını öne sürerek sahaya 7 kişi çıktı.

NTV'nin haberine göre, maça en az sayıda oyuncuyla başlayan SG Ripdorf takımı sahada da sosyal mesafeyi korudu. Holdenstedt ise rakibinin bu tutumunu değerlendirerek mücadele boyunca 37 gol attı.

Holdenstedt sahadan 37-0'lık galibiyetle ayrılırken Ripdorf Başkanı Patrick Ristow yaptığı açıklamada, "Gönüllü olan yedi oyuncuya minnettarız. Maça çıkmasaydık 200 euro para cezası alacaktık. Bu para bizim için önemli. Özellikle salgın döneminde'' diye konuştu.