Mabel Matiz'e tepki: İnsanca koşullarda çalışmak istiyoruz

Mabel Matiz’in “Toy” klibinde yer alan dansçılar, kötü çalışma koşullarına tepki açıklamasında bulundu.

Çekimleri Fethiye-Kayaköy ve Kaş-Patara’da yapılan klibe ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Hürriyet yazarı Savaş Özbey, "Klipte yer alan dansçılar 55 saat aç susuz çalıştırılmış. Çölde, oldukları yerde yıkılıp yıkılıp tekrar kalkıyorlar ya... Rol değil, gerçekmiş" dedi.

Dansçılar söz konusu klibe ilişkin bir açıklama yayımlarken, şu ifadeleri kullandılar:

10 Temmuz günü İstanbul’dan servisle yola çıktık. Yani kendimizi prodüksiyon şirketine teslim ettik. Ve bahsi geçen 55 saat başlamış oldu.

Sonraki süreçte yaşanan ve sosyal medyadan paylaştığımız koşulları iyileştirmek için durmaksızın orta yollar aradık.

Derdimizi kime anlatacağımızı şaşırdık.

Aramızdan kimsenin işi bırakmaması, dansçı disiplinimizden kaynaklanıyor.

Tahayyül edilebilmesi için belirtiyoruz: Prodüksiyon ayağı kum tepelerinin ortasında besin ve su temin etmediyse dansçıların temin etme şansı yok.

Açıklamanın devamında Matiz'e ilişkin ise şöyle denildi: Mabel Matiz’in şahsına yönelik sitemden öte, ancak eleştirimiz olabilir. Niyetimiz linç kelimesiyle aynı cümlede bile geçmemeli. Duyulmak, insanca koşullarda çalışmak ve verdiğimiz emeğe karşılık saygı görmek istiyoruz.