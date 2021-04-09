Maaşları ödenmeyen işçiler çatıya çıkarak eylem yaptı

Denizli’de Denizli Evora inşaat şirketine ait şantiyede çalışan elektrik işçileri dün akşam 20 katlı bir binanın çatısına çıkarak eylem yaptı.

İşçiler üç aydır maaşlarının ödenmediğini ve haberleri olmadan işten çıkışlarının yapıldığını belirtti.

Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesinde bulunan Denizli Evora şantiyesinde ESE Kablo’ya bağlı taşeron çalışan elektrik işçileri çatıya çıkarak yaptıkları eylemde video çekerek alacaklarının ödenmesini istedi.

Videoda bir işçi "Yer Denizli Evora Şantiyesi. Buradaki elektrik işçilerinin yani bizlerin maaşlarını vermiyorlar. 3 aydır maaş alamıyoruz. Adamlar bizim haberimiz olmadan şantiyeden çıkışlarımızı vermişler. Bu kadar insan ev geçindiriyor, yazıktır, günahtır. Tazminatlarımızı, yıllık izinlerimizi, maaşlarımızı vermiyorlar. Biz paramızı alana kadar buradan inmeyeceğiz. Burada 10 tane işçinin maaşına göz diktiler, yazıktır, günahtır" dedi. Video kaydında bulunan bir işçi ise "3 kuruşluk maaşlarımızı vermiyorlar" dedi.

Eylem sırasında bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler 2 saati aşkın süren eylemlerini şantiye yetkililerinden alacaklarının ödeneceğine dair yazı almalarının ardından sonlandırdılar.