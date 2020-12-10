Maaşını alamayan Atlas Global işçileri polis saldırısıyla gözaltına alındı

2019 Kasım ayından beri maaş ve tazminat haklarını alamayan Atlas Global işçilerinin ETS Tur önünde yaptıkları eyleme polis saldırdı. 8 kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Turizm Bakanının Mehmet Ersoy'un ikiz kardeşi Ali Murat Ersoy’a ait Atlas Global firmasında yaklaşık 2000 kişi toplam 6 milyon tutarında maaşlarını alamıyor. İşçiler, patronun ikiz kardeşi Turizm Bakanı'na ait ETS Tur önünde başlattıkları direnişin 6. gününde polis saldırısı eşliğinde gözaltına alındı.

Müdahalede, "100 ülkede 100 şarkı" projesi kapsamında desteğe gelen müzisyen Loodin Girra Özdemir ile haber takibinde olan Medyascope muhabiri Ufuk Kerim ve işçiler darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Göztepe Karakolu'na götürüldü.