Maas ve Çavuşoğlu arasında 'tüm birlikler ve paralı askerler çekilmeli' anlaşmazlığı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Maas, Libya konusunda "Çok hassas bir süreçten geçilmekte olunduğunu" belirtirken "Tüm devletlerin, Berlin Konferansı’nda verilen taahhütlerini yerine getirmelerini, tüm yabancı birlik ve paralı askerlerin çekilmesini, seçimler için gerekli şartların tesis edilmesini ve bu sayede de barışçıl ve özellikle bütünlüğü korunmuş bir Libya için yolun açılmasını istiyoruz" dedi.

Çavuşoğlu "Libya'dan tüm yabancı birlikler ve paralı askerler çekilmeli" açıklamasına yanıt olarak şunları kaydetti:

"Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçılar, paralı askerler var, bunların çekilmesi konusunda hem fikiriz. Fakat iki egemen ülke arasında bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya’nın yararına değil ve iki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara müdahale edilmesi doğru bir yaklaşım olmaz. Hele hele yabancı terörist savaşçılarla, meşru mevcudiyeti de karıştırmamak gerekir diye düşünüyoruz."