Maas: İran'la daha geniş bir nükleer anlaşma lazım

Almanya Cuma günü yaptığı açıklamada, Tahran'ın balistik füze programını sınırlandırmak için daha geniş bir İran nükleer anlaşmasına varılması gerektiğini söyleyerek, 2015 anlaşmasının artık yeterli olmadığını belirtti.

Şu anda AB başkanlığını yürüten Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Spiegel dergisine verdiği söyleşide, "Bir tür 'nükleer anlaşma +' gerekiyor, ki bu da bizim çıkarımıza... İran için net beklentilerimiz var: Nükleer silah olmaması, aynı zamanda tüm bölgeyi tehdit eden balistik roket programı da olmaması manasına gelir. İran da bölgede başka bir rol oynamalı." dedi.

"Bu anlaşmaya ihtiyacımız var çünkü İran'a güvenmiyoruz" diye ekledi.

Resmi olarak Müşterek Kapsamlı Eylem Planı veya JCPOA olarak bilinen 2015 nükleer anlaşması, İran'a nükleer programındaki kısıtlamalar karşılığında yaptırımların düşürülmesini ön görüyordu.

Avrupa Birliği ve ABD anlaşmanın kilit imzacılarıydı, ancak ABD Başkanı Donald Trump 2018'de tek taraflı olarak anlaşmadan çekildi ve Tahran'a ülkeyi felç eden yaptırımları yeniden uygulamaya koydu.

Yeni ABD Başkanı seçilen Joe Biden, İran'ın ABD'ye uyum sağlaması durumunda Washington'un devam müzakereleri için başlangıç ​​noktası olarak anlaşmaya yeniden katılabileceğinin sinyalini verdi.

Ancak İran Dışişleri Bakanı Mumammed Cevad Zarif, Perşembe günü yaptığı açıklamada 2015 anlaşmasının yeniden açılması konusunda "Zaten müzakere ettiğimiz bir anlaşmayı yeniden görüşmeyeceğiz." dedi. Batılı güçlerin İran'ı eleştirmeden önce kendi davranışlarına bakmaları gerektiğini ekledi.



