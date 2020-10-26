Maas: Erdoğan'ın Macron'a saldırıları yeni bir dip nokta

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Erdoğan-Macron gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Maas, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron'a yönelik "saldırılarını" "yeni bir dip nokta" olarak nitelendirdi.

Almanya'nın radikal İslamcılarla mücadelede Fransa ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Maas, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmasını da "büyük bir anlayışla karşıladığını" söyledi.

Maas, "İslamcı terörle mücadelenin ırkçılık ve İslamofobi ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini" belirterek, bunu yapan herkesin "sorumsuz" olduğunu ve "toplumu bölmek isteyenlerin amacına hizmet ettiğini" ifade etti. Maas, "Biz bunu kabul etmeyeceğiz" dedi.