Doğu Akdeniz diplomasisi çerçevesinde Yunanistan ve Türkiye ziyaretlerine çıkan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina'da yaptığı açıklamalarda, "Almanya ve tüm Avrupa Birliği'nin Yunanistan ile tam dayanışma içinde olduğu" güvencesini verdi.

Sputnik'teki habere göre Yunanistan ile Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz kaynaklı krizin doğrudan görüşmelerle çözülmesi çağrısı yapan Almanya Dışişleri Bakanı, bu yüzden askeri çatışma riski bulunduğu uyarısını yaptı.

Maas "Doğu Akdeniz'de halihazırdaki durumun ateşle oynamaktan farkı yok. En ufak kıvılcım bir felakete yol açabilir" dedi.