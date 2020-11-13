Maarif Vakfı'na MEB bütçesinden 486 milyon TL aktarılacak

MEB dışında, yurtdışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olan ve yönetiminde iktidara yakın çok sayıda isim bulunan Maarif Vakfı’na 2017, 2018 ve 2019 yıllarında aktarılan ödenek sırası ile 163 milyon TL, 270 milyon TL ve 422 milyon TL oldu. Vakfa 2020 yılında aktarılan toplam ödenek henüz kesinleşmedi ancak 2021 yılındaki payı 486 milyon TL olacak.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Maarif Vakfı’na eğitim bütçesinden aktarılan pay, MEB’in 2021 yılı bütçesinin karara bağlandığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme geldi. CHP Milletvekili Sibel Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a, “Maarif Vakfı’na ne kadar kaynak aktarıldı ve yıllara göre vakfa aktarılan bütçe gerçekten MEB bütçesindeki artıştan daha fazla, bunun gerekçesi nedir? Personel sayısıyla ilgili bilgi verebilir misiniz, ne kadar istihdam yapılıyor? Özellikle mütevelli heyeti üyesine ödenen maaş ve huzur hakları nedir?” sorularını yöneltti.

'MEB, Maarif dışında herhangi bir vakfa “bir kuruş” bile vermiyor'

Bakan Selçuk, vakfın 104 ülke ile resmi temas sağladığını ve 67 ülkede faaliyet gösterdiğini anlattı. Vakfa ait toplam 328 okul ve 42 yurdun bulunduğunu ifade eden Selçuk, ödenek artışına, “Okul sayısının artmasını” gerekçe olarak ileri sürdü. Selçuk, MEB’in Maarif dışında herhangi bir vakfa “bir kuruş” bile vermediğini dile getirdi.