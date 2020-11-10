Lütfi Elvan'dan ekonomiyle ilgili ilk mesaj

Berat Albayrak'ın istifasının ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan, Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

Bakan Elvan, ''Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız'' dedi.

Elvan'ın açıklamaları şöyle:

"Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz.

Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız. Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Covid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."