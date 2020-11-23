Lütfi Elvan: İş dünyasının görüşlerini alıp adımlarımızı hızla atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le 'iş dünyası' ile yapacakları toplantılar öncesi değerlendirme yaptıklarını duyurdu.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak "İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" dedi.

Elvan kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'le bir araya geldik. İş dünyası ve STK’lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" dedi.

İlgili Haber

'Yargı Reformu'nun işaretini uyuşturucu baronu vermişti

İlgili Haber

TÜSİAD'dan faiz yorumu: Yeni bir döneme girdiğimizin işareti

İlgili Haber

GÖRÜŞ | Prof. Konukman: 2021'de toplam gelirin dörtte biri patronlara teşvik olacak