Lütfi Elvan: İş dünyasının görüşlerini alıp adımlarımızı hızla atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak "İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" dedi.

Elvan kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'le bir araya geldik. İş dünyası ve STK’lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız" dedi.