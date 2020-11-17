Lüleburgaz'da vaka Türkiye ortalamasının 2 katına çıktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki koronavirüs vaka yoğunluk haritası tamamen kızarırken, Türkiye ortalamasının 2 katı vaka görüldü.
Türkiye ortalamasının 2 katı vaka artışının görüldüğü Lüleburgaz’da, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında paylaşılan veriler, ilçenin durumunu gözler önüne serdi. Her geçen gün artan vaka sayılarına karşı ilçede denetimler de artırıldı.
Köy 14 gün karantinaya alındı
Bunun yanı sıra vaka artışında yaşanan yoğunluk nedeniyle Lüleburgaz’a bağlı 650 haneli Sakızköy köyünde, Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantinaya alındı. Yetkililer ilçe genelinde Koronavirüs tedbirlerine azami düzeyde uyulması çağrısında bulundu.