Lula: ABD Brezilya'yı diğer Latin Amerika ülkeleriyle savaşa yönlendiriyor

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, mevcut devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni Ulusal Savunma Politikası'nı sert bir şekilde eleştirdi.

Telesur'da yer alan habere göre, Lula, ABD'nin Brezilya'yı Venezuela'yla savaş boyutuna taşıyabilecek bir çatışmaya sürüklediğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lula, "Ulusal Savunma Politikası'nın güncellenmiş haline ilişkin raporları endişeyle okudum. Hükümetlerimiz şu ana dek savunma politikalarını ve stratejilerini barışın, egemenliğin ve özerk kalkınmanın bir aracı olacak şekilde hazırlıyordu" dedi.

Lula, "Komşu ülkelerle rekabet edilmesini savunan eski teorilerin yeniden hayata geçirilmesi ve Silahlı Kuvvetlerimizin müdahalecilik karşıtı ve halkın kendi kaderini tayin hakkı gibi anayasal prensiplerle uyuşmayacak şekilde kullanılması ihtimali tehlikeli bir durum" diye ekledi.

İşçi Partisi lideri, ayrıca Bolsonaro yönetiminin ABD'nin bölgedeki jeopolitik çıkarları doğrultusunda hareket ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Lula, "Bir Brezilya generalinin, Latin Amerika ülkelerine karşı olası silahlı faaliyetlerden sorumlu olacak olan ABD Güney Komutanlığı'nın bir çalışanı gibi muamele gördüğü utanç verici videoda şahit olduğumuz işbirliği ve itaati hesaba kattığımızda endişemiz artıyor" açıklamasında bulundu

Lula, "Brezilya ulusal egemenliğini acil olarak yeniden kazanmalı. Bu, Ulusal Savunma Politikası'nın güncellenmiş halinin hedefi haline gelmeli" diye konuştu.

Lula'nın bahsettiği videoda, ABD Güney Kuvvetleri Komutanı Amiral Craig Faller'in Florida'da gerçekleşen bir toplantıda Brezilyalı ve Kolomyialı generallere kendisinin emrindeymiş gibi davrandığı görülüyordu.