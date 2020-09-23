Lüks makam aracı kiralayan rektör: Ekonomik olanını seçmeye gayret ettik

Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın için makam hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralandı. 22 Nisan’da imzalanan ve 31 Aralık 2022’ye kadar geçerli olan sözleşmeye göre 2020 model lüks makam aracının devlete faturası da 379 bin 500 lira oldu.

“Eski aracım bizi yolda bırakıyordu. Yine de en ucuzunu kiraladık” diyen Rektör Aydın, Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e şunları söyledi:

“Rektör olduğum 2018'de Milli Emlak araç tahsis etmişti. Durmadan bozuluyordu. Bizi yolda bırakıyordu. Maliye Bakanlığı'ndan yeni araç talep ettik. Bize kiralama izni gönderdi. En ucuzu yine bu. Bizimkinin aylığı 11 bin lira. Keşke satın alma izni verselerdi de kendimizin olurdu. Mümkün olduğunca en ekonomik olanını seçmeye gayret ettik. Biz bu yeni aracı kullandığımızda bir kaza geçirdik. Bu aracın kaza anında kendi kendine durma özelliği var. Eski araç olsaydı ne olurdu, bilemem.”