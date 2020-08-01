Lukaşenko'nun rakibine büyük destek mitingi

Önümüzdeki hafta yapılacak Belarus seçiminde muhalefet adayı Svetlana Tihanovskya'yı desteklemek için yapılan miting son on yıl içinde hükümet karşıtı en büyük protesto gösterisi oldu.

60 binden fazla kişi Perşembe günü Belarus'un başkenti Minsk'teki Dostluk Parkı'nda Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nın karşısında en büyük aday olan Tihanovskya'ya destek için toplandı.

Mitingin olduğu gün Belarus gizli servisi, 33 Rus paralı askeri yakaladığını açıklamıştı. Balarus hükümeti, Wagner grubu mensubu olduğunu açıkladığı Rus paralı askerlerinin seçimi manipule etmek ve ülkede 'devrim yapmak' amacıyla geldiklerini söylemiş ve şu an hapiste bulunan Sergey Tihanovski'yle aralarında bir bağ olduğunu iddia etmişti. Seçimlerin engellenmesi ve Belarus Merkez Seçim Komisyonu'nun çalışmalarına müdahale etmek suçlarından hapise atılan YouTuber Sergey Tihanovski, muhalefet lideri Svetlana Tihanovskya'nin kocası.

Tihanovskya mitinge Belarusça başladı ardından Rusça devam etti. Mitingde devrim hedeflemediğini ve “adil seçimler” yoluyla “barışçıl değişiklikler” istediğini söyledi.

Son olarak Tihanovskya’nın kocası Sergey Tikhanovski 33 Rus paralı askeriyle bağlantılı olarak "kitle isyanlarını kışkırtmak" gibi ek suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Seçimden hemen önce Wagner bağlantılı paralı askerler ve muhalefet üyelerinin tutuklanmasına dair Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun kendisi herhangi hedef gösteren açıklamada bulunmaktan kaçındı. Diğer hükümet kanallarının açıklamalarından daha üstü kapalı bir açıklama yapan Lukaşenko olaya dair kapsamlı bir soruşturma düzenlediğini ve ”Olayın köküne inmeden müttefik bir ulusa bulaşma niyeti olmadığını” söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Belarus'ta 33 Rus vatandaşının tutuklandığını ve 200 kişi için tutuklama kararı çıktığını doğruladı. Peskov, Moskova'nın şimdiye kadar Rus vatandaşların işledikleri herhangi bir suçtan haberdar olmadıklarını ve soruşturma sırasında haklarına saygı gösterilmesini beklediğini söyledi.

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak. Son Ecoom anketine göre, Lukaşenko'nun yüzde 72,3 oranında desteğe sahip. Yeniden seçilmesi beklenen Lukaşenko SSCB'nin yıkılmasından beri Cumhurbaşkanlığı yürütüyor.

Rusya daha öncesinde Belarus'tan kendisine katılmasını talep etmiş ancak Lukaşenko bunu reddetmişti. Buna rağmen Belarus Rusya'ya yakın bir siyaset takip ediyor.