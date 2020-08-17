Lukaşenko'dan taraftarlarına 'ülkeyi savunma' çağrısı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başkent Minsk'te düzenlenen hükümet yanlısı gösteriye katıldı.

DW'de yer alan habere göre, taraftarlarına hitaben bir konuşma yapan Lukaşenko "Sizi buraya beni savunmak için çağırmadım. Çeyrek asır sonra ilk kez ülkenizi ve onun bağımsızlığını savunabilirsiniz" dedi.

Lukaşenko konuşmasında NATO'nun kara harekatı için batı sınırı boyunca hazırlık yaptığını, tank ve uçakların sınırdan sadece 15 dakika uzaklıkta bulunduğunu söyledi. Belarus Devlet Başkanı daha önceki açıklamalarında da Polonya ve Litvanya'daki NATO tatbikatlarını eleştirmişti.

Polonya, Ukrayna, Litvanya ve Letonya'nın yeniden seçime gitme baskısı yaptığını söyleyen Lukaşenko bunun devletin sonu anlamına geleceğini belirtti. Vatandaşların reform istemesi halinde ise buna yarından itibaren başlayacağını ifade etti.

Minsk'te muhalefet de öğleden sonra hükümeti protesto için toplandı. AFP, gösteriye on binlerce kişinin katıldığını duyurdu.