Lukaşenko'dan Macron'a yardım teklifi: Müslümanlarla aram iyi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlarla arasında arabuluculuk ihtiyacı olabileceğini belirterek "Ona yardım edebilirim zira Müslümanlarla çok iyi ilişkilere sahibim" dedi.

Belarus haber ajansı BelTA'nın aktardığına göre Müslümanlarla çok iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Lukaşenko, Macron'a Müslümanlarla ilişkilerini düzeltmesi için yardımcı olabileceğini ifade etti.

Lukaşenko, "Müslümanlar bizim için hiçbir zaman sorun yaratmadı. Tüm seçimlerde Müslümanların neredeyse yüzde 100'nün iktidarı ve devlet başkanı olarak beni desteklediğini sık sık söylerim. Fransa Cumhurbaşkanı'nın son zamanlarda ifade özgürlüğü ve dini duygular hakkında açıklamaya başladığı şeylere biz asla izin vermeyeceğiz. Müslümanları eleştirmeye başlaman sana ne kazandıracak? Belki Müslümanlar ile Macron arasında bir arabuluculuğa ihtiyacı vardır. Bu konuda ona yardım edebilirim zira Müslümanlarla çok iyi ilişkilere sahibim" dedi.

Lukaşenko, "İnananlara taş atılmasına asla izin vermeyeceğiz. Her insan kilise için kendi yolunu bulmalı, benim görüşüm her zaman böyle oldu" ifadelerini kullandı.