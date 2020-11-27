Lukaşenko: Yeni anayasadan sonra devlet başkanı olmayacağım

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yeni anayasadan sonra devlet başkanlığı görevine devam etmeyeceğini açıkladı.

Bugün başkent Minsk'te sağlık çalışanlarıyla yaptığı toplantıda konuşan Lukaşenko "Anayasayı kendim için değiştirmiyorum. Yeni anayasa altında devlet başkanlığına devam etmeyeceğim. Rahat olun" dedi.

Lukaşenko ayrıca yeni anayasa ile gidilecek seçimlere müdahaleyi de önleme konusunda elinden gelen çabayı göstereceğini belirtti.

Lukaşenko daha önce yaptığı açıklamada yeni anayasa taslağının 2021 başında kamuoyuna sunulacağını açıklamıştı.

Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Lukaşenko oyların yüzde 80,1'ini alarak yeniden seçilmişti. Muhalefet ise seçim sonuçlarını kabul etmemiş ve büyük protesto gösterileri gerçekleştirmişti. Ülkede seçimlerin ardından başlayan protesto gösterileri katılım azalsa da hâlâ sürüyor.