Lukaşenko göstericilere dışarıdan yönlendirilen ‘koyunlar’ dedi

Belarus’ta dün yapılan başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 80’ini alarak yeniden seçilen Aleksandr Lukaşenko, seçim sonuçlarına itiraz ederek sokağa çıkanları “koyunlar” diye niteledi.

Lukaşenko yurtdışından telefonla yapılan aramalarının izini sürdüklerini ve aramaların göstericileri kontrol etmek üzere Polonya, İngiltere ve Çekya’dan yapıldığını tespit ettiklerini söyledi.

BelTA ajansının aktardığına göre Lukaşenko göstericiler için “Affedersiniz koyunlar: Ne yaptıklarının farkında değiller ve kolayca kontrol ediliyorlar” dedi.

Lukaşenko ülkedeki kitlesel gösterilere Rusya, Polonya ve Ukrayna vatandaşlarının da katıldığını söyledi.

Belarus Devlet Başkanı, “bazıları istese de” ülkede Ukrayna’daki Maydan olaylarının bir benzerinin gerçekleşmeyeceğini savundu.

Dün akşam başkent Minsk başta olmak üzere ülkenin bir dizi kentinde seçim sonuçlarına itiraz eden seçmenler sokağa çıktı.

Polisin müdahale ettiği gösterilerde çok sayıda kişi yaralandı ve gözaltına alındı.

TASS haber ajansına göre yerel bir insan hakları kuruluşu dün geceki gösterilerde bir kişinin öldüğünü bildirdi. Belarus İçişleri Bakanlığı ise protestolarda ölen olmadığını açıkladı.