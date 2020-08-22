Lukaşenko: Belarus'un sınırlarını ihlal etmeyi amaçlayan girişimlere uyarıda bulunmadan karşılık vereceğiz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Savunma Bakanlığı tarafından ülke sınırlarına yakın yerlerde görülen uçak sayısında artışa ilişkin bir rapora yanıt verirken, Belarus'un herhangi bir sınır ihlaline karşı bir uyarı olmadan tepki vereceğini söyledi.

Lukaşenko Grodno'daki bir askeri eğitim sahasına yaptığı ziyarette, "Uyarmadan! Sınırı geçerlerse, uyarmadan tepki vereceğiz!" dedi.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Lukaşenko'ya sınır yakınında uçuş sıklığının arttığına dair bir rapor verdi.

Bakan, "Sınıra yaklaşıyorlar ve geri dönüyorlar." dedi.

Cumartesi günü erken saatlerde Lukaşenko, orduyu savaş alarmına almanın ve ülkenin batı sınırlarına asker göndermenin 25 yıl içindeki ana kararı olduğunu söyledi. Ayrıca, Belarus sınırları çevresinde NATO kuvvetlerinin artan faaliyeti konusunda endişelendiğini defalarca vurguladı. Lukaşenko, Batıyı ülkesinin içişlerine karışmakla suçladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erken sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos'tan bu yana cumhuriyet genelinde kitlesel hükümet karşıtı eylemler yapılıyor.