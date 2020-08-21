Lukaşenko: ABD ve Avrupa Varşova’da özel merkez kurdu, orada neler yaptıklarını biliyoruz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkedeki karışıklıkların Varşova'da ABD ve Avrupa tarafından kurulan özel bir merkezden yönlendirildiğini söyledi.

Lukaşenko, “ABD ve Avrupa, Varşova’da özel merkez kurdu. Ama biz kontrol ediyoruz, orada neler yaptıklarını biliyoruz. Güç gösterisi yapmaya başladılar. Anlıyorsunuz, yakında huzursuzluk varsa tanklar yürümeye, uçaklar uçmaya başlıyor, bu bir rastlantı değil” dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Lukaşenko, Batı’nın, Rusya etrafında, aralarında Ukrayna ve Baltık ülkelerinin de olduğu bir koridor oluşturma planında Belarus’un son halka olduğunu söyledi. Lukaşenko, “Böyle bir karışıklık hazırlığı yapılıyordu. Rusya bizi kaybetmekten korkuyordu. Batı ise bizi saflarına katmak istiyordu. Şimdi amaçlarının Rusya’ya karşı olduğunu anlamış olduk” dedi.

Ülkesindeki durumun “felaket” olmadığını, sadece aşırı politize edildiğini dile getiren Lukaşenko, kolluk kuvvetlerinin, “ülkeyi kimseye teslim etmemekte kararlı” olduğunu da sözlerine ekledi.

Dzerjinskiy tarımsal sanayi kompleksi işçileriyle görüşen Lukaşenko fabrika çalışanlarına, “ülkenin yıkılması” durumunda işlerini kaybedebileceklerini belirterek “Bunun hesabını da benden soracaksınız. Tüm bu görevlere tükürmek isterdim ama düşünüyorum da, onlar iktidara gelince ve tüm bunları bölüşmeye başlayınca size ne olacak? Sizi, ciğerinizle birlikte alacaklar. Ve siz hep beni lanetleyeceksiniz, ‘Biz seni seçtik, neden bizi korumadın?’ diyeceksiniz. Beni kınayabilirsiniz, ama ben devlet başkanı olduğum sürece ülkede istikrarı korumaya yönelik sert politika uygulayacağım" diye konuştu.

Belarus’a karşı birkaç merkezin birden harekete geçtiğini söyleyen Lukaşenko, sadece emekçilerle görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.