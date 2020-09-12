Lukaşenko, 14 Eylül'de Putin ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 14 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceğini söyledi.

Sözcü, "Nitekim Lukaşenko’nun ziyareti 14 Eylül Pazartesi günü yapılacak, bir çalışma ziyareti olacak. Devlet Başkanı Putin ile görüşecek." diyen sözcü, görüşmede hiçbir belge imzalanmasının planlanmadığını da sözlerine ekledi.

Sözcü, görüşmelerin tam olarak nerede yapılacağını belirtmedi. "Sizi mekan hakkında zamanında bilgilendireceğiz." diyen Peskov, medyayı müzakerelerin ana sonuçları hakkında bilgilendirme sözü de verdi.

3 Eylül'de Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Lukaşenko ile Minsk'te bir araya geldi. Lukaşenko daha sonra, Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında iki ülke arasındaki tüm hassas meselelere dikkat çekmek niyetinde olduğunu söyledi.

Peskov, daha önce Putin ve Lukaşenko'nun Belarus borçları, enerji fiyatları ve iki ülkenin entegrasyonu da dahil olmak üzere çok çeşitli ticari ve ekonomik konuları tartışacağını açıklamıştı.

Belarus muhalefetiyse bu görüşmede Rusya'nın Belarus'u ilhakının gerçekleşeceğini iddia ediyor.