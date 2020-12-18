Luis Suarez tartışmalı dil sınavına ilişkin ifade verdi

İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, İtalya'daki Perugia Yabancılar Üniversitesi'nde eylül ayında girdiği İtalyanca dil sınavına yönelik soruşturmayı yürüten Perugia Cumhuriyet Savcılığına video konferans yöntemiyle ifade verdi.

AA'nın İtalyan Rainews24'ten aktardığı habere göre, ifadesini bir tercüman yardımıyla veren Suarez'in, sınav konuları ile sorularının kendisine önden iletildiğini teyit etmiş olabileceği belirtildi.

O dönem Barcelona takımında forma giyen Suarez, İtalyan vatandaşlığını İtalyan eşi üzerinden almak amacıyla 17 Eylül'de Perugia Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği İtalyanca dil sınavına girmişti.

Suarez'in Barselona'dan özel uçakla Perugia'ya gelip, kısa sürede sınava girip kentten ayrılması ve ardından da geçer not aldığının açıklaması kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Perugia Cumhuriyet Savcılığı, temel düzeyde İtalyanca bilgisi olan Suarez'a sınavda çıkacak konuların önceden kendisine verildiği iddiaları nedeniyle sınavına ilişkin soruşturma başlatmıştı.