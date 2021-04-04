Luhansk: Ukrayna'nın İHA saldırısında bir sivil yaralandı

Luhanks yetkilileri yaptığı açıklamada, Ukrayna güçleri tarafından Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde sivillerin yaşadığı bölgeye düzenlenen İHA saldırısında bir sivilin yaralandığını aktardı.

Ukrayna'nın ayrılıkçı Donbass bölgesinde geçtiğimiz hafta ateşkes ihlalleri gündeme gelmişti. Dün Donetsk Halk Cumhuriyeti Ukrayna'nın İHA saldırısında 5 yaşındaki bir çocuğun öldüğünü ve bir kadının yaralandığını bildirdi.

Saldırının ardından Rusya'nın alt meclis sözcüsü Viyaçeslav Volodin, Ukrayna'yı Avrupa Konseyi'nden çıkarmaya çağırdı.

Luhansk güçlerine göre, yeni saldırı Mikolayvka köyü yakınlarındaki Siverskiy Donets Nehri kıyısına meydana geldi. Patlayıcı yüklü insansız hava aracının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin 80. tugayının askerleri tarafından fırlatıldığı aktarıldı.

2020 Temmuz ayı sonlarında Donbas'ta ek ateşkes önlemlerinin yürürlüğe girmesinden bu yana, Ukrayna'nın bölgeye 6 insansız hava aracı saldırısı kaydedildi. Saldırılarda ayrılıkçı milislerin iki üyesi yaralandı.

Milisler, uluslararası gözlemcileri ve küresel toplumu "Ukrayna tarafının Cenevre Sözleşmesinin ihlali anlamına gelen terörist eylemlerine yakından takip etmeye" çağırdı.