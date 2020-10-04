Lufthansa'nın İsviçre birimi 1000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Lufthansa'nın birimi olan İsviçre Uluslararası Havayolları CEO'su Thomas Kluehr, önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.
Kluehr, "planı doğrudan işten çıkarmalar yerine bir dizi tedbirlerle uygulayacaklarını" söyledi.
İsviçreli Schweiz am Wochende gazetesine konuşan Kluehr, "İşten çıkarmaları üç kabul edilebilir tedbir yoluyla yapacağız: İşe alımları dondurma, maaş düşürerek yarı zamanlı modele geçme ve erken emeklilik" dedi.
Schweiz am Wochenende, İsviçre Havayolları'nın yaklaşık 9 bin 500 çalışanı olduğunu kaydetti.