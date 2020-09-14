Lübnanlı eski Bakan: Hizbullah Suriye'den çekilmeyi düşünüyor

Eski Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil, Hizbullah'ın Suriye'den çekilmeyi düşünmeye başladığını duyurarak, Lübnanlıların bu kararı desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Özgür Yurtsever Hareketi'nin milletvekili ve başkanı Bassil, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "Hizbullah Suriye'den dönmeyi ve koşullarını sağlamayı düşünmeye başladı ve biz Lübnanlılar olarak böyle bir kararı kucaklamalı ve desteklemeliyiz" dedi.

Konuya dair Hizbullah'la ilişkili kanallardan herhangi bir açıklama şimdilik gelmedi.