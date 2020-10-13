Lübnan'dan 'İsrail'le müzakere' açıklaması

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, İsrail'le sınır anlaşmazlığı üzerine yapılacak müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Aun'ın, Savunma Bakanı Zeyne Aker, Genelkurmay Başkanı General Joseph Aun ve İsrail'le sınır anlaşmazlığı müzakerelerine katılacak heyetteki isimlerle bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Sınır anlaşmazlığı konusunda İsrail'le yapılacak müzakerelerin ilk aşamasının "teknik ve deniz sahasıyla" sınırlı olacağı belirtilen açıklamada, söz konusu müzakerelerin Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, müzakerelerin dolaylı olacağı ve ABD'nin de "kolaylaştırıcı unsur" olarak ara buluculuk yapacağı ifade edildi.

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.