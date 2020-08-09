Lübnan’daki patlamanın protesto edildiği gösterilerde bakanlık binaları basıldı: Yüzlerce kişi yaralandı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta geçen Salı günü meydana gelen ve en az 158 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya yönelik protestolarda bazı bakanlık binaları basıldı.

Polis gaz bombaları ve biber gazı kullanırken 728 kişi yaralandı. Gösterilerde bir polis de yaşamını yitirdi.

Patlamada ölenlerin cenazelerinin kaldırıldığı Beyrut’ta daha sonra Şehitler Meydanı’nda yaklaşık 10 bin kişi hükümeti protesto etti.

Parlamento binasına giden yol üzerindeki polis bariyerini yıkmak isteyen göstericilere polis biber gazı ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Geç saatlere dek devam eden gösterilerde bazı protestocular Dışişleri Bakanlığı binasına girdi.

Emekli ordu mensubu Sami Rammah bakanlık binasından megafonla seslenerek bakanlık binasını “devrimin karargahı” olarak ele geçirdiklerini duyurdu. Rammah “Burada kalıyoruz ve Lübnan halkını bütün bakanlıkları işgal etmeye çağırıyoruz” dedi.

Ordunun takviye ekipler göndermesinin ardından Dışişleri Bakanlığı binasındaki göstericiler dışarı çıkarıldı.

Protestocular Ekonomi, Çevre ve Enerji bakanlıkları ile Lübnan Bankalar Birliği binasına da girdi ancak kısa bir süre sonra güvenlik güçleri tarafından bu binalardan çıkarıldı.

Beyrut’taki bir otelde ise bir polis asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Lübnan İç Güvenlik Güçleri polis memurunun Le Gray otelinde birkaç göstericinin “saldırmasıyla” düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başbakan Diyab’dan erken seçim çağrısı

Lübnan Başbakanı Hasan Diyab öğle saatlerinde yaptığı açıklamada erken seçimin ülkeyi krizden çıkarmanın tek yolu olduğunu söyledi.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Diyab erken seçimlerin yapılması için öneri getireceğini açıkladı.

Diyab ayrıca patlamada ihmali olan herkesi kapsayacak şekilde soruşturmanın genişletileceği taahhüdünde bulundu.

ABD Konsolosluğu’ndan eylemcilere destek

ABD’nin Lübnan Konsolosluğu tarafından göstericilere destek veren bir mesaj yayımlandı. Konsolosluk “Lübnan halkı çok fazla acı çekti ve liderlerinin onları dinlemesini hak ediyorlar” mesajını paylaştı.

Öte yandan patlamanın hemen ardından Beyrut'u ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Trump görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Pazar günü Macron, Lübnan liderleri ve dünyanın farklı bölgelerinden liderler ile bir konferans görüşmesi yapacağız. Herkes yardım etmek istiyor" dedi.