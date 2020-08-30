Lübnan’da yeni başbakan Mustafa Edip mi olacak? Avn’dan seküler devlet çağrısı

Lübnan’da Beyrut Limanı’ndaki büyük patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine hükükmeti kurması için yarın Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın ülkenin Almanya Büyükelçisi Mustafa Edib’i aday göstereceği ileri sürüldü. Lübnan’daki mevcut sisteme göre ülkenin Cumhurbaşkanı’nın Maruni Hıristiyan, Başbakanının Sünni Müslüman, parlamento başkanınınsa Şii Müslüman olması gerekiyor.

Reuters, Avn’ın yarın Mustafa Edib’in yeni hükümeti kurması için Mişel Avn tarafından başbakan olarak görevlendirileceğini ve ülkedeki siyasi partilerin çoğunluğunun desteğini aldığını ileri sürdü.

Öte yandan Sputnik’in yerel medyaya yansıyan haberlerden aktardığına göre Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın “seküler bir devlet olarak” ilan edilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Lübnan'ın kuruluş yıldönümü sebebiyle televizyonlarda yayınlanan konuşmasında Avn, "Ülkemizde bir sistem değişikliği ihtiyacı var. Lübnan'ın seküler bir devlet olarak ilan edilmesi çağrısında bulunuyorum” dedi.

Mevcut siyasi ve dini duruma göre Lübnan'ın Cumhurbaşkanı'nın Maruni Hristiyan, Başbakanı'nın Sünni Müslüman, Parlamento Sözcüsü'nün ise Şii Müslüman olması gerekiyor. Söz konusu gereklilikler, Lübnan'ın çeşitli siyasi ve dini liderleri arasında imzalanan 'Ulusal Anlaşma' kapsamında tanımlanmıştı.

Reuters’ın aktardığına göre ise 10 Ağustos’ta istifa eden Başbakan Hasan Diyab’ın yerine atanacağı belirtilen Edib’in adaylığı eski başbakanlardan Saad Hariri’nin Gelecek Partisi’nin desteğini aldı.

Avn’ın yarın yeni başbakanı belirlemek üzere parlamentodaki gruplarla bir araya geleceği belirtildi.

Reuters bir Şii kaynağının Lübnan’ın başlıca Şii partilerinden Hizbullah’ın ve Amal Hareketi’nin de Edib’in adaylığına destek verdiğini söylediğini yazdı.

Reuters ayrıca Cumhurbaşkanı Avn kurucusu olduğu Hıristiyan Özgür Yurtsever Hareketi’nin lideri Cibran Basil’in de Edib’i desteklediğini duyurdu.

Hukuk ve siyaset bilimi konusunda doktora eğitimi olan Mustafa Edib eski Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin danışmanı olarak görev yapmıştı. Mustafa Edib 2013 yılından beri Lübnan’ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yapıyor.