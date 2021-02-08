Lübnan'da Slim suikasti: Batı Hizbullah'ı suçluyor

Lübnan'da Hizbullah aleyhine çalışmalar yürüten siyasi aktivist ve belgesel yapımcısı Lokman Slim, geçtiğimiz perşembe günü uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Lübnanlı yetkililer, suikaste yönelik inceleme başlatıldığını açıklarken, Birleşmiş Milletler (BM), olaya ilişkin sorumluların en kısa zamanda yakalanması için çağrı yaptı.

'Hizbullah olağan şüpheli'

ABD merkezli Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'na bağlı Ortadoğu Merkezi, olaya ilişkin Hizbullah'ı hedef alan bir açıklama yaptı. Açıklamada, Slim'in ve ailesinin Hizbullah'ın merkezine yakın bir yerde yaşadığı belirtilerek, kendisinin siyasi rakipleri tarafından kuşatıldığı savunuldu.

Suikastın ardından konuşan Slim'in kız kardeşiyse, cinayetin "bölgeyi kontrol eden güçler" tarafından işlendiğini söyleyerek, sorumluların Hizbullah olduğunu ima etti.

Beyrut patlamasının ardından işlenen iki gizemli cinayetin de henüz aydınlatılmadığı belirtilen açıklamada, Lübnan'da kamu güvenliğine ilişkin sorunların devam ettiği söylendi.

BM'nin Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis de, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, olaya dönük soruşturmanın, Beyrut limanı patlamasına ilişkin soruşturma gibi sonuçsuz kalmaması gerektiğini kaydetti.

Slim suikastının ardından kaleme alınan Batı merkezli siyasi analizlerde, Hizbullah'ın olağan şüpheli olduğu kaydedildi.

Hizbullah'tan açıklama

Öte yandan, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi'nin olayı sert bir şekilde kınamasının ardından açıklama yapan Hizbullah, cinayeti lanetlediklerini ve yargı ve güvenlik hizmetlerinden Slim'in katillerinin hızlıca bulunup yakalanması yönünde talepte bulunduklarını söyledi.

Açıklamada, aynı zamanda "cinayet suçlarıyla ve bu suçların siyasi olarak sömürülmesiyle mücadele etme" çağrısı yapıldı.

Suikaste ilişkin İsrail'i suçlayan Hizbullah destekli Al Mayadeen kanalındaysa, tüm güvenlik sorunlarının arkasında İsrail ve ona bağlı istihbarat servislerinin mutlaka aranması gerektiği ve Mossad tarihine bakıldığında buna benzer vakalarla ilişkili olduğunun görülebileceği söylendi. Kanalda, İsrail'in Hizbullah'ı içten çökertmeye çalışarak Lübnan'daki krizi derinleştirme çabası içerisinde olduğu vurgulandı.

'Suikast Hizbullah'tan Biden'a bir mesajdı'

Beyrut'taki bazı siyasi kaynaklarsa, Slim suikastinin Şiileri kışkırtmak ve İran'ın yeni ABD yönetimine mesaj vermek amacıyla yapıldığını öne sürdü.

Arab Weekly'de yer alan habere göre, suikastın zamanlamasına dikkat çeken kaynaklar, Hizbullah'ın Beyrut'un güneyinde yaşayan Slim'e istediği zaman suikast düzenleyebileceğini, ancak örgütün suikast için Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasını beklediğini öne sürdü.

Aynı kaynaklar, bir Şii olan Slim'in Şii çevrelerde bir nüfuzu olmadığını ancak uluslararası ağının oldukça geniş olduğunu belirtti.

Lübnan Komünist Partisi'nden açıklama

Öte yandan, Lübnan Komünist Partisi, Slim suikastine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Demokratik çerçeve içerisindeki farklı siyasi düşüncelere yönelik düzenlenen tüm suikastları kınayarak buna ilişkin prensibimizi yeniden bildiriyoruz ve cinayetin sorumlularının açıklanmasını ve bu kişilere en ağır cezaların uygulanması çağrısı yapıyoruz" denildi.