Lübnan'da polis eylemcilere saldırdı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta polis, ülkedeki kitlesel eylemlerin birinci yıl dönümününde bir araya gelen göstericilere biber gazıyla saldırdı.

Polis, Lübnan Merkez Bankasının önünde, Hamra Caddesi'nde eylemcilerin toplanmasının ardından saldırı başlattı.

Geçtiğimiz yıl, hükümetin WhatsApp aramaları da dahil olmak üzere bir dizi yeni vergi uygulayacağını duyurmasıyla 17 Ekim 2019'da ülke çapında kitlesel eylemler başlamıştı.

Eylemler, Başbakan Saad el-Hariri hükümetinin istifasına yol açtı.

Hiperenflasyon yerel para biriminin on kat küçülmesine, işsizliğin ve yoksulluğun artmasına neden oldu.

Pandemi nedeniyle ülke çapında protestolar kesintiye uğradı ancak hükümet karşıtı protestolar ülke genelinde kopuk da olsa devam etti.