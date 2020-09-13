Lübnan'da patlamanın etkileri sürüyor: Gıda girişi azaldı, kıtlık riski var

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Lübnan'da Beyrut'taki patlamanın ardından gıda girişinin azaldığı konusunda uyarıda bulundu.

OCHA'nın son raporunda, "Lübnan'da mevcut Covid-19 salgını ve ekonomik krizle birlikte, geçim kaynaklarında yaşanan kayıplar, gıda, beslenme, koruma ve sağlık desteği alanında yaşam kurtarıcı desteklerin devamına ilişkin acil ihtiyaç doğurmuştur" denildi.

Ülkede gıda fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kıtılığın artacağından endişe ediliyor. Lübnan'da gıdanın yüzde 85'i ithal ediliyor.

Beyrut limanındaki patlamayla birlikte ana tahıl ambarındaki 15 bin metrik ton buğday yok oldu. Patlamadan önce de gıda kıtlığının yaşandığı ülkede yetkililer, yerel buğday üretiminin, ülkedeki talebin yalnızca yüzde 10'unu karşıladığını belirtiyor.

Öte yandan, Dünya Gıda Programı'nın Lübnan'a 12 bin 500 metrik ton buğday unu yolladığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, ülkede yoksulluk sınırının altında yaşayanların yüzde 90'ının patlamadan önce de "çeşitli düzeylerde gıda güvencesizliği" yaşadığını aktardı.

BM'nin önümüzdeki üç ayda gıda güvenlik programlarının dahil olduğu acil ihtiyaçlar için 344,5 milyon dolara ihtiyacı olduğu kaydedildi.