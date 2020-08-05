Lübnan'da ölü sayısı 137'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı dün Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucu ölenlerin sayısının 137'ye yükseldiğini açıkladı.

Liman yetkilileri ev hapsine alınacak

Lübnan Enformasyon Bakanı Manal Abdelsamad ise patlayıcı malzemenin depolanmasından ve korunmasından sorumlu liman yetkililerinin "en kısa sürede" ev hapsine alınacağını söyledi. Bakan Abdelsamad sorumluların kimliklerinin belirlenmesinin ardından ordunun nezaretinde ev hapsine alınacaklarını belirtti.

Avn'dan şeffaflık sözü ve yardım çağrısı

Bugün kabineyi toplayan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada soruşturmanın sonuçlarının şeffaflıkla açıklanacağı taahhüdünde bulundu.

Avn diğer ülkelere de yardımlarını hızlandırma çağrısı yaptı.

Başbakan Hasan Diyab da "Gerçek bir felaket yaşıyoruz" diyerek tüm ülkelere Lübnan'a yardımlarını artırma çağrısında bulundu.

Diyab yaşanan patlamanın sorumlularının bedelini ödeyeceğini kaydetti.