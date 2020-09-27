Lübnan'da kontrol noktasına saldırı: İki asker yaşamını yitirdi

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde İslamcı militanlarla çıkan çatışmada iki Lübnan Güvenlik Güçleri mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Araman şehrinin kuzeybatısında, orduya ait bir kontrol noktasına yapılan saldırı sonrasında çıkan çatışmada iki askerin yanısıra saldırıyı düzenleyen İslamcı militanlardan birinin öldürüldüğü, geri kalanlarınsa kaçtığı açıklandı.

Ülkede yaşanan bir başka çatışmada ise Lübnan güvenlik güçleri altı militanı öldürdü. Lübnan’ın kuzeyinde, Suriye sınırı yakınında yaşanan çatışma, Lübnan ordusunun saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen bir grubun bulunduğu eve operasyon düzenlemesiyle başladı. Evdeki militanların karşılık vermesi üzerine dört asker de yaralandı.

Grubun geçtiğimiz ay güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaşamını yitiren, eski IŞİD üyesi Halid Talavi ile ilişkili olduğu iddia edildi.