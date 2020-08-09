Lübnan'da ikinci bakan istifası: Çevre Bakanı istifa etti

Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamanın ardından hükümeti hedef alan protestolar sonrasında bir bakan daha görevden ayrıldı; Çevre Bakanı Damianos Kattar, istifa ettiğini açıkladı.

Daha önce ise Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Patlamada 158 kişi ölmüş, yaklaşık 6 bin kişi yaralanmıştı. Kentteki hasarın boyutunun ise 10-15 milyar doları aşabileceği belirtilmişti.

Beyrut’ta dün akşam göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 700’den fazla kişi yaralandığı bildirilmişti.