Lübnan'da hükümet istifa etti

Lübnan'da Beyrut'taki patlamaların ardından başlayan şiddetli protestolar sürerken dünkü kabine toplantısı sorasında hükümet istifa etti.

Hükümetin istifasını Sağlık Bakanı Hamad Hasan duyurdu. Hasan gazetecilere yaptığı açıklamada tüm bakanların istifasını Başbakan Hasan Diyab'a sunduğunu, Başbakan'ın istifaları Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a iletmek üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gideceğini aktardı.

Diyab dün akşam saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında hükümetinin istifasını resmen duyurdu.

Hükümetin istifası öncesinde enformasyon, çevre, maliye ve adalet bakanları olmak üzere 4 bakan istifa etmişti. Bakanların istifası üzerine hükümete istifa baskısı artmıştı.

Protestoların başlamasından beri göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise yüzlerce kişi yaralandı.

IMF: Reform yapılmazsa kredi sağlamayacağız

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, önceki gün yaptığı açıklamada, hükümette reform yapılmaması durumunda Lübnan'a kredi sağlamayacaklarını duyurdu.

Georgieva, "Lübnan'ın mevcut ve gelecek nesilleri, hiçbir zaman ödeyemeyecekleri borçlarla uğraşmamalı. IMF borç vermek için önkoşul olarak sürdürülebilir bir borç ödeme talep ediyor. Mali sistem, borçları karşılayabilecek durumda olmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Lübnan'a 'büyük ölçekli yardım'da bulunacağını söyledi. Trump konuya ilişkin bir detay vermedi. Trump, "İnsani olarak bunu yapmak durumundayız, Bunu yapmak zorundayız. Bir ülke böylesine trajediyi nasıl atlatabilir? Bu, oradaki insanlar için korkunç bir düzeydeydi, böylesine korkunç bir düzeyde trajediyi hiçbirimizi görmedik" dedi.

İran: Beyrut'taki patlama politize edilmemeli

İran, ülkelerin Beyrut'taki patlamayı politize etmekten kaçınmaları ve ABD'nin Lübnan'a yönelik yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

Basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, "Patlama, siyasi amaçlar uğruna bir araç olarak kullanılmamalı. Patlamanın nedeni dikkatlice araştırılmalı" dedi.

Trump'ın yardım vaadi hakkında da konuşan Musavi, "Eğer ABD Lübnan'a yardım etmek konusunda samimiyse, yaptırımları kaldırmalı" dedi.

4 bakan istifa etti

Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Najm dün bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Najm, Enformasyon Bakanı ve Çevre Bakanı'ndan sonra istifa eden 3. bakan oldu.

Najm, "Bu koşullarda göreve devam edebilmek, sistem köklü bir şekilde değişmediği sürece, hedeflediğimiz reformları gerçekleştirmemizi sağlamayacak" açıklamasında bulundu.

Najm, hükümetin geri kalanına da istifa etme çağrısında bulundu. Najm, Lübnan'daki krizin boyutunun bir erken seçim gerektirdiğini kaydetti. Najm'ın ardından Maliye Bakanı Gazi Wazni de istifasını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Avn'a da istifa çağrısı

Beyrut'ta devam eden gösterilerde protestocular, bakanların istifalarını açıklamasının ardından, Baabda sarayının önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Michel Avn'a istifa çağrısında bulundu.

Bakanların istifası sonrası hükümete istifa baskısı da artmıştı. Lübnan yasalarına göre toplam yedi bakanın istifa etmesi durumunda, mevcut kabine bir geçiş hükümeti konumuna geliyor.

Lübnan'ın güvenlik şefine soruşturma

Lübnan'da patlamanın ardından güvenlik kurumlarının başkanlarına yönelik soruşturmalar açılmaya başlandı.

Mevcut Devlet Güvenlik Başkanı Tümgeneral Tony Saliba'ya da bu yönde soruşturma açıldığı bildirildi. Kurumda yer alan diğer generaller hakkında da inceleme başlatılması bekleniyor.

Patlamanın ardından 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında mevcut ve bir önceki Gümrük İdaresi Başkanları ve Beyrut limanının yöneticisi de bulunuyor. Olayın ardından 10'larca kişi soruşturmaya tabi tutuldu. Hükümet yetkilileri, sorgulananlar arasında iki eski bakanın olduğunu bildirdi.

Beyrut Valiliği, patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 200'ü aştığını duyurdu. Valilik, onlarca kişinin halen kayıp olduğunu aktardı.

Lübnan'da patlamaya yönelik Cumartesi günü yapılan protestolarda bazı bakanlık binaları basılmıştı.

Gösterilerde çok sayıda kişi yaralanırken, bir polis de yaşamını yitirmişti.

Beyrut Valisi: Bazı yabancı uyruklu işçiler hâlâ kayıp

Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın ardından bazı yabancı uyruklu işçilerin ve TIR şoförlerinin halen kayıp olduğunu ve yaşamını yitirdiklerini düşündüklerini söyledi.

El Cedid TV'ye konuşan Abbud, birçok cesedin kimliğinin belirlenemediğini ve kimliklerin tespit edilmesi sürecinin uzun sürebileceğini belirtti.

Patlamada yaşamını yitirenler arasında bulunan 45 kişinin Suriye uyruklu olduğu tahmin ediliyor.

Patlama 43 metre derinlikte krater yarattı

Ülkede yerel medyanın aktardığına göre, patlamanın ardından bölgede 43 metre krater oluştu. Dev kraterin, patlama sırasında yok olan bir mahzenin yanında oluştuğu ve içinin deniz suyuyla dolduğu bildirildi.

Limandaki patlama sonucunda 6 binden fazla insan yaralanırken, kentteki binaların yarısında hasar oluştuğu tespit edildi.