Lübnan ve İsrail deniz sınırı görüşmelerine başlayacak

Lübnan Parlamentosu Başkanı, Perşembe günü, Lübnan ve İsrail arasında, deniz sınırının belirlenmesi için sürdürülecek dolaylı görüşmelerin çerçevesi konusunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İsrail geçtiğimiz hafta görüşmeleri kamuoyuna duyurarak, İsrail heyetine Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in başkanlık edeceğini bildirmişti. Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri’nin açıklamasıyla Lübnan’da resmi olarak müzakerelerin gerçekleşeceğini kabul etmiş oldu.

Teknik olarak savaş halinde olan İsrail ve Lübnan arasında diplomatik ilişki bulunmazken, iki ülke Akdeniz’de yaklaşık 860 kilometrekarelik bir alan üzerine münhasır ekonomik bölge iddiasında bulunuyor

Lübnan Meclis Başkanı Berri, ABD aracılığında yürütülecek görüşmelerin, sınırdaki Nakura kasabasında bulunan Birleşmiş Milletler barış gücü karargâhında gerçekleştirileceğini belirtirken, bir tarih vermekten kaçındı. Berri ayrıca ABD’nin 2010’dan bu yana İsrail ile Lübnan arasında arabuluculuk yaptığını ve dolaylı müzakereler için Temmuz ayında bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varıldığını kaydetti.

Dolaylı müzakereler Lübnanlı müzakerecilerin İsrail heyetiyle değil Birleşmiş Milletler yetkilileriyle görüşeceği anlamına geliyor.

Lübnan’ın İsrail ile ihtilaflı olan sularda doğalgaz arama faaliyetlerine önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.