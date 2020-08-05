Lübnan Sağlık Bakanı'ndan uluslararası yardım çağrısı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada sağlık ekipmanlarının bulunduğu depoların da yok olması sonucu Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan'ın uluslararası yardım çağrısı yaptığı belirtildi.

Beyrut'taki limanda meydana gelen büyük patlama sonrası sağlık ekipmanlarının bulunduğu depoların da yıkıldığı belirtildi. Öte yandan, patlamanın meydana geldiği noktanın çevresinde 2 kilometreye kadar tüm hastanelerin hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Rusya yardım için 5 uçak gönderiyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Lübnan’a beş uçakla bir seyyar hastane, doktorlar, kurtarma ekipleri ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanları ile koronavirüs tespiti için bir laboratuvar gönderilecek.